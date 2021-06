The Good Doctor 5 si farà, è ufficiale

The Good Doctor 5 ci sarà

The Good Doctor 5 si farà. La notizia è stata ufficializzata dalla rete americana ABC, emittente della serie negli Stati Uniti, lunedì 3 maggio. Il network ha confermato il rinnovo per la quinta stagione della serie medical. A rompere gli indugi ci ha pensato l’account ufficiale della serie su Twitter, che ha diffuso un messaggio confermando la bella notizia: la stagione 5 è in arrivo.

È un bel periodo per Freddie Highmore. Recentemente, l’attore è stato coinvolto sia in qualità di interprete che di produttore nella realizzazione di Leonardo. Il successo della serie trasmessa da Rai 1 ha già spianato la strada ad una seconda stagione, in arrivo prossimamente.

Quando esce The Good Doctor 5

Commissionata per la stagione televisiva 2021/2022, la quinta stagione debutterà in autunno su ABC negli Stati Uniti. Lo scorso anno, a causa delle complicazioni della pandemia globale, la quarta stagione ha esordito a novembre. Se le riprese quest’anno partiranno come di consueto in estate, la stagione 5 potrebbe approdare sugli schermi americani già tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Uscita di The Good Doctor 5 in Italia

Quanto alla messa in onda italiana, sappiamo che Rai2 trasmette la serie in prima visione assoluta. The Good Doctor è divenuto un caposaldo della programmazione di inizio anno della seconda rete Rai. La terza che la quarta stagione hanno esordito, rispettivamente, a febbraio 2020 e a gennaio 2021.

È altamente probabile che la quinta stagione approdi sui nostri schermi nei primi mesi del 2022, quando Rai avrà accumulato sufficienti episodi inediti per trasmetterli nell’arco di alcune settimane.

Ci aspettiamo, come è avvenuto per le passate stagioni, che anche la quinta sarà suddivisa in due parti, con la seconda metà in onda tra settembre e ottobre 2022, sempre su Rai2. Se Fox deterrà ancora i diritti di seconda finestra, una volta conclusa la messa in onda su Rai, gli episodi della quinta stagione arriveranno anche sulla pay-tv di Disney.

Trama di The Good Doctor 5, anticipazioni

Shaun Murphy (Freddie Highmore) in una scena della quarta stagione. Credits: Rai.

La quinta stagione continuerà a raccontare le vicende del dottor Shaun Murphy, un giovane chirurgo con autismo e sindrome del savant, il quale continuerà ad usare i suoi straordinari talenti medici presso l’unità chirurgica del St. Bonaventure Hospital di San Jose, nello stato della California.

Man mano che le sue amicizie diventando più salde, Shaun continua ad affrontare il mondo delle relazioni sentimentali e si impegna più di quanto abbia mai fatto prima, destreggiandosi nel suo ambiente lavorativo per dimostrare ai suoi colleghi che il suo talento di chirurgo salverà vite umane.

Cast di The Good Doctor 5, attori e personaggi

Al fianco di Freddie Highmore (Bates Motel, Leonardo) nel ruolo del dottor Shaun Murphy, il cast della quinta stagione ritroverà Christina Chang nella parte della dottoressa Audrey Lim, Fiona Gubelmann nelle vesti della dottoressa Morgan Reznick, Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews, Paige Spara che presta il volto a Lea Dilallo, responsabile informatica del St. Bonaventure e fidanzata di Shaun, Richard Schiff nel ruolo del dottor Aaron Glassman, e infine Will Yun Lee che porta in scena il dottor Alex Park.

Lascia la serie Antonia Thomas, che svestirà i panni della dottoressa Claire Brown dopo quattro stagioni.

Promosso al cast fisso l’attore messicano Osvaldo Benavides (Monarca) nei panni del dottor Mateo Rendón Osma, il nuovo interesse amoroso della dottoressa Audrey Lim.

The Good Doctor 5 in streaming

In streaming, le puntate della quinta stagione saranno disponibili su RaiPlay in concomitanza della loro messa in onda su Rai2. Successivamente, gli episodi saranno brevemente disponibili su NOW e Sky on demand quando la stagione 5 sarà trasmessa da Fox.

The Good Doctor 5 su Prime Video

Per vedere The Good Doctor 5 su Prime Video bisognerà attendere che la quinta stagione sia stata trasmessa sia da Rai2 che da Fox, le quali detengono, rispettivamente, i diritti di prima e di seconda finestra per la serie. Una volta che questo accadrà, la stagione 5 approderà anche su Prime Video in Italia. Questo dovrebbe accadere verso i primi mesi del 2023, se la tabella di marcia delle rispettive stagioni sarà rispettata.