temptation-island:-nello-sorrentino-si-candida-per-il-gf-vip

Nello Sorrentino, fidanzato di Carlotta Dell’isola, con la quale ha preso parte a Temptation Island nel 2020, si è ufficialmente candidato per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Carlotta, nel mentre, non è poi così contenta di questa cosa ed ha “velatamente” minacciato il suo futuro sposo. Scopriamo in che modo il romano ha avanzato la sua candidatura allo show.

Nello Sorrentino è il ragazzo, nonché futuro sposo di Carlotta Dell’isola. La proposta di matrimonio è arrivata, in perfetto stile televisione italiana, in direttissima nazionale su Canale 5.

Nello e Carlotta si sono fatti conoscere come coppia nel reality delle tentazioni per eccellenza: Temptation Island; la coppia ha preso parte all’edizione mista condotta da Filippo Bisciglia nel 2020.

Dopo qualche mese Carlotta, grazie alla sua verve esplosiva, è approdata nel Grande Fratello Vip 5; purtroppo, nella casa più spiata d’Italia, la giovane romana non ha convinto tutti, soprattutto Alfonso Signorini che si aspettava più “fuoco” e scintille da lei.

E se fosse arrivato il momento di Nello di entrare nel GF Vip? Lui nel frattempo si candida!

Nello Sorrentino nel GF Vip 6?

Nello Sorrentino ha un carattere molto espansivo ed esplosivo, proprio come la sua Carlotta. La coppia ha in programma una convivenza, mentre stanno gettando letteralmente le basi per il loro nido d’amore e, nel futuro più lontano, anche il matrimonio.

In una serie di stories tramite il profilo della bella Carlotta, Nello ha risposto ad un fan della sua ragazza che ha chiesto se avesse intenzione, o se gli piacerebbe prendere parte al Grande Fratello Vip.

La sua risposta è stata un fragoroso “Assolutamente si“, ma cosa ne pensa Carlotta? La ragazza ha risposto, mettendolo in guardia:

“Si si, ovvio! Ma sai che combino io fuori, il panico! Si, panico e paura!”

Ovviamente la ragazza sarebbe felice per il successo del suo Nello, ma se la cosa potrebbe non essere una casualità, proprio mentre Signorini è in piena campagna di recruiting di nuovi vipponi!