teen-wolf:-gli-attori-che-hanno-fatto-il-provino-per-la-serie

Teen Wolf: gli attori che hanno fatto il provino ma non hanno ottenuto la parte

Teen Wolf: gli attori che hanno fatto il provino ma non hanno ottenuto la parte. Ci siamo innamorati nel corso degli anni del cast di Teen Wolf. Così complici, così amici anche nella vita reale. Ognuno di loro è stato speciale a suo modo e noi non potremmo immaginare nessuno di diverso al loro posto. Ma, come in ogni serie tv, si parte sempre dai casting, che ai protagonisti della serie sono andati benissimo. A qualcun altro invece un po’ meno. In occasione del decimo anniversario della serie tv Jeff Davis, creatore di Teen Wolf, ha voluto svelare alcuni segreti.

Ecco gli attori che hanno fatto il provino per Teen Wolf ma non hanno ottenuto la parte!

Noah Centineo

Credits: Jon Kopaloff e GettyImages

Chi lo avrebbe immaginato che la star di Tutte Le Volte Che Ho Scritto Ti Amo e Charlie’s Angels avesse fatto il provino per Teen Wolf?! A quanto pare anche Noah Centineo voleva far parte del branco a ogni costo, tanto da fare il provino per ben quattro volte (anche se non è chiaro per quale ruolo)! Purtroppo però per lui non è andata bene, anche se, col successo che ha avuto in futuro, forse è andata meglio così!

Evan Peters

Evan Peters Al Giffoni Film Festival 2019. Credits: Foto Di Stefania D’Alessandro/Getty Images

Anche Evan Peters ha fatto il provino per Teen Wolf. La star di American Horror Story voleva essere scelto per il ruolo di Stiles, andato poi al nostro amatissimo (e perfetto per la parte) Dylan O’Brien. Di sicuro Stilinski sarebbe stato totalmente diverso se fosse stato scelto Peters, più “oscuro” forse.

Cameron Dallas

Cameron Dallas Al Michael Kors Fw20 Runway Show. Credits: Foto Di Jamie McCarthy/Getty Images Per Michael Kors

Cameron Dallas è diventato noto al grande pubblico grazie all’applicazione video Vine e YouTube. In poco tempo ha raggiunto grande visibilità, tanto da essere scelto per i film Expelled e The Outfield. Dallas ha anche avviato una carriera musicale, firmando con la casa discografica Columbia Records. Ha anche sfilato per diversi stilisti come Calvin Klein e Dolce & Gabbana. Anche Cameron Dallas aveva partecipato ai provini di Teen Wolf per interpretare Stiles.

J.R. Bourne

J.R. Bourne. Credits: Foto Di Tibrina Hobson/Getty Images

J.R. Bourne, a differenza degli altri attori, ha ottenuto un ruolo in Teen Wolf. L’attore infatti è noto per il ruolo di Chris Argent, padre di Allison e cacciatore di licantropi. Nel corso della serie diventa da nemico ad alleato di Scott e del suo branco, tanto da fare pace persino con Derek Hale, acerrimo nemico da molti anni. L’attore però originariamente aveva fatto il provino per un altro ruolo, quello di Deaton! Deaton ricordiamo essere il veterinario capo di Scott, nonché esperto del soprannaturale, nonché druido nonché risorsa fondamentale per il branco quando brancola nel buio, interpretato poi nella serie da Seth Gilliam.

