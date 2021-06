stati-uniti,-la-vicepresidente-kamala-harris-ai-migranti:-“non-venite-da-noi”

Spread the love

Il messaggio non poteva essere più diretto: “Non venite negli Stati Uniti”. Nel suo primo viaggio internazionale da vicepresidente, Kamala Harris ha affrontato di petto il punto centrale della missione in Guatemala e Messico, l’immigrazione. “Voglio essere chiara con tutte le persone che in America Centrale stanno pensando di fare quel pericoloso viaggio verso il confine tra Messico e Stati Uniti.