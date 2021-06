paolo-bonolis:-festa-e-foto-di-famiglia

Spread the love

Anche se in queste ore alcune indiscrezioni parlano di una crisi tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sul profilo della moglie del conduttore è spuntata una tenera foto che ritrae l’uomo circondato dalla sua famiglia, intento a festeggiare il compleanno del figlio Davide!

La storia tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è iniziata oltre 20 anni fa e ad oggi il presentatore e la compagna sono una delle coppie più affiatate dello showbiz.

Di recente, però, alcuni particolari commenti e post della Bruganelli hanno fatto insospettire i fan dei due, che hanno interpretato le sue parole come il sintomo di una crisi di coppia.

Qualche giorno fa la donna aveva raccontato di aver già vissuto una profonda crisi con il marito in passato, a seguito della nascita (e della malattia) della primogenita Silvia. Sarà successo di nuovo? I due si saranno allontanati per qualche motivo?

Non è chiaro saperlo ma, di certo, ieri entrambi hanno passato la giornata in famiglia, insieme ai loro adorati figli, per festeggiare i 17 anni di Davide.

Paolo Bonolis: foto con la famiglia

Davide Bonolis è il figlio mezzano di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Il ragazzo, grande appassionato di calcio e che sogna un futuro nel mondo dello spettacolo, proprio come mamma e papà, ieri ha compiuto gli anni e così sono moltissimi quelli che hanno voluto fargli gli auguri tramite il profilo di Sonia, davvero attiva sui social.

La donna, poi, ha voluto postare sul suo account diversi video e foto dedicati proprio al figlio e, tra questi, è spuntato uno scatto che ritrae tutta la famiglia al completo.

“Auguri per i tuoi 17 anni. La tua stramba famiglia sarà sempre accanto a te… “

C’è scritto nella didascalia del post in cui, insieme al 17enne ci sono le sue sorelle e i suoi genitori, di fronte ad una invitante torta! I 5 sembrano felici e affiatati e, a giudicare dallo scatto, non sembra esserci aria di crisi. Come staranno davvero le cose?