meghan-markle,-scoperta-telefonata-segreta-a-membro-della-royal-family

Meghan Markle sarebbe molto preoccupata per gli ultimi avvenimenti, e avrebbe deciso di prendere la situazione in mano chiamando un membro della Royal Family: ecco cosa sarebbe successo secondo l’indiscrezione.

Kate Middelton, Duchessa di Cambrige, con Meghan Markle, Duchessa di Sussex. Anno 2019 (foto di Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images).

Dopo aver rilasciato due interviste ad Oprah Winfrey, il principe Harry ha deciso anche di registrare una serie Tv con la popolare giornalista americana. Negli episodi, che è possibile vedere in streaming su Apple Tv, si discute con diversi personaggi famosi a riguardo della salute mentale, un tema molto caro ad Harry.

Proprio le recenti dichiarazioni del Duca di Sussex sono fonte di grande preoccupazione per la moglie. Meghan avrebbe infatti paura che la regina Elisabetta II possa decidere di ritirare il titolo nobiliare sia a lei che ad Harry. Per questo motivo, avrebbe già studiato una strategia per distendere il rapporto con i Windsor ed evitare il peggio.

Meghan Markle, i motivi della telefonata a Kate

Kate Middelton, Duchessa di Cambrige, con Meghan Markle, Duchessa di Sussexa Wimbledon, anno 2019 (foto di Shaun Botterill/Getty Images).

Ecco dunque spiegato perchè Meghan Markle avrebbe deciso di telefonare a Kate Middleton. A riportarlo è il tabloid inglese Mirror, che spiega anche l’astuta strategia dietro l’operazione. La Duchessa di Cambridge, infatti, sarebbe la componente più popolare della Royal Family, e sarebbe molto influente sia dentro che fuori gli ambienti della monarchia.

Meghan avrebbe dunque cercato di riallacciare i rapporti con una telefonata, in cui avrebbe letteralmente “messo la coda fra le gambe“. Dall’altra parte, Kate avrebbe il terrore di essere trascinata dentro i continui scandali sollevati da Harry e la moglie, ma sembra che sia disposta a correre il rischio pur di vedere un po’ più di pace nella Famiglia Reale.