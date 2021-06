love-is-in-the-air,-le-canzoni-della-soap

Love Is In The Air canzoni in turco

Love Is In The Air è una soap turca il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı. Il significato è diverso da “L’amore è nell’aria” che, invece, è quello che vuol dire Love Is In The Air dall’inglese. Al link tutto quello che devi sapere sulla traduzione di Sen Çal Kapımı. Qui, intanto, qualche curiosità sulle musiche della soap. In Love Is In The Air ci sono canzoni in turco, come è normale che sia essendo la Turchia il suo Paese di produzione. Ad esempio, nell’episodio 6 della stagione 1 c’è Söylenmemiş di Aytekin Ataş.

Love Is In The Air canzoni in inglese

La colonna sonora di Love Is In The Air non è del tutto turca. Le musiche della soap comprendono, ad esempio, Gold di Tolan Shaw. Le note e le parole della canzone si sentono nell’episodio 7 della stagione 1. La scena è la seguente: la festa di fidanzamento di Serkan e Eda sta per cominciare. Serkan si veste. Eda sta finendo di prepararsi. Si mette gli orecchini. Dopo aver bussato e aver appreso che la ragazza ha un piccolo problema, Serkan entra nella stanza. I due si guardano a lungo. Che si stiano innamorando? La scena a rallentatore con la tenda dolcemente scossa dal vento e lo sguardo intenso che si scambiano sembrerebbero suggerirlo. Tornando alla scena: Eda non riesce a chiudere la zip del vestito. Stando al contratto lui non potrebbe toccarla, ma non ci sono tante soluzioni. Chiamare Aydan è fuori discussione. Quindi può chiuderle lui la zip oppure la finta futura sposa deve cambiare abito… Eda sceglie la prima opzione.

Love Is In The Air, episodio 7: Eda Yıldız interpretata da Hande Erçel e Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Una delle strofe che si sentono della canzone è questa:

Good as gold

Trade you all my money for your gold

Worship you ‘cause honey you’re like gold

You’ll be my queen

Worth your weight in gold

You’re good as gold

È curioso che chi si è occupato delle musiche abbia scelto proprio questo passaggio (“You’ll be my queen”, vale a dire “Sarai la mia regina”) perché nella scena successiva Aydan dice che vorrebbe trasformare Eda in una principessa… Essendo lei una sorta di Cenerentola. Chissà quanti riferimenti ci perdiamo con le canzoni in turco!