la-vita-in-diretta,-alberto-matano-si-commuove-in-diretta-e-poi-chiede-scusa-ai-telespettatori,-momenti-di-grande-imbarazzo-in-studio

Ieri è andata in onda un’altra puntata di La vita in diretta condotta, come al solito, da Alberto Matano che è arrivato quasi al termine di questa edizione e tra qualche giorno lascerà il posto ai nuovi conduttori che si lanceranno nella conduzione de La vita in diretta estate.

L’anno scorso l’edizione de La vita in diretta estate piacque tantissimo con la conduzione di Andrea Delogu e Marcello Masi mentre per quest’anno ancora non si sa chi la condurrà.

Alberto Matano si commuove e poi chiede scusa ai telespettatori

Ieri c’è stato un momento, durante la trasmissione, in cui Alberto Matano si è commosso in diretta fino alle lacrime.

Vediamo cosa è accaduto.

Ieri Alberto Matano, come al solito, si è occupato, nella parte dedicata alla cronaca, del caso della piccola Denise Pipitone che ormai da diversi mesi è tornata prepotentemente a far parlare di sé per tutte le contraddizioni che ci sono ancora sulla sua sparizione. Nonostante siano trascorsi ormai 17 anni sembra che solo ora ci si stia, finalmente, avvicinando a grandi passi ad una svolta.

E così ieri Alberto Matano in trasmissione parlando di Denise ha voluto fare un appello e ha detto guardando direttamente in telecamera: “Crediamo profondamente in questa battaglia di giustizia e di verità. Voglio dire a coloro che sanno e che tacciono: che cos’è più pesante? Il macigno di una verità che rimane nascosta e non viene mai svelata o il timore del giudizio per avere taciuto per tanti anni?”

Ma, pronunciando queste parole si è commosso e gli sono brillati gli occhi e allora si è fermato un attimo e poi ha chiesto scusa con queste parole: “Lascio a voi la risposta. Perdonatemi, ma è una vicenda che mi tocca profondamente”.

Alberto Matano dice di essersi vaccinato e di essere molto felice

Come è diventato ormai solito, anche Alberto Matano si è vaccinato e lo ha detto sui social dove, a corredo di una foto con la staff medico dell’Istituto George Eastman di Roma ha scritto così: “La speranza, l’attesa, e poi questa sensazione inedita, bella. E una organizzazione perfetta. Vaccinato! Vacciniamoci!”.

E poi, il giorno dopo, ha postato un’altra foto che lo ritrae sorridente e in ottima forma e ha scritto così: “Eccomi qua, vaccinato e felice il giorno dopo… Grazie per i vostri messaggi. Vacciniamoci per ripartire!”.

