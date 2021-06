Isola dei famosi, Awed vince: perché si chiama Awed?

Awed è il vincitore della 15esima edizione dell’isola dei famosi; lo youtuber campano seguito da oltre 1,7 milioni di followers su Instagram e in attivo dal 2016 è la conferma della potenza dei social. In molti, in queste ore, si sono chiesti il perché del nome Awed. Ecco a voi il perché di questo nome d’arte e le prime parole dopo la vittoria.

Awed è il vincitore dell‘Isola dei famosi, di questa 15esima edizione particolarmente difficile; lo youtuber, prima di partire per l’Honduras, aveva dichiarato con molto scetticismo:

“Sarò il primo YouTuber in un reality come l’Isola dei Famosi, sono una cavia umana. Questa è la mia prima esperienza televisiva grossa e leggo tanti vostri commenti positivi per questo vi dico grazie … Ce la farò? Non lo so. L’unica cosa che so è che ce la metterò tutta”.

Quel che è certo è che Simone Paciello, il suo nome all’anagrafe, ha davvero messo tutto sé stesso in questa esperienza; un vero e proprio figliol prodigo che è ritornato in auge tra i naufraghi dopo essere stato ripudiato.

Il giovane campano ha un nome d’arte molto particolare che, in molti, si stanno chiedendo da dove ha origine. Ve lo spieghiamo noi!

Awed: significato del nome

Awed, non appena è rientrato nella sua camera d’albergo, ritrovate le energie, ha ringraziato il popolo del web che lo segue dal 2016:

“Per quanto dura sia stata ce l’abbiamo fatta. ABBIAMO VINTO L’ISOLA DEI FAMOSI! Il web ha vinto, NOI abbiamo vinto! Grazie infinitamente per tutto il supporto, non potete capire quanto bene mi avete fatto al cuore. Credete sempre in ciò che siete, nessuno può dirvi che non siete abbastanza. Un GRAZIE dal vostro napoletano con le crisi d’identità che pesa ormai 55 kg”.

Una carriera iniziata con dei video che commentavano i programmi e le canzoni cosiddette “trash” dei piccoli cantanti emergenti napoletani; per quanto moderno, il suo è stato un percorso all’antica, partendo da youtube e quella fucina di talenti che oggi spopolano sui social.

Il suo nome d’arte, come ammesso da lui, è quasi una casualità:

“Il nome deriva dalla svogliatezza di cercarne uno fatto bene. Sulla tastiera, AWED non sono altro che quattro lettere molto vicine. Con il senno di poi si è rivelato un giusto nome, è andata bene, anche se non è uno dei migliori nomi”. Potrebbe interessarti: Isola dei Famosi: chi è Awed? Carriera e vita privata

Un nome che in molti ricorderanno come il vincitore dell’Isola dei famosi che ritroveremo in molti salotti televisivi in queste settimane a venire! Cosa ne pensate? Siete d’accordo con questa vittoria?