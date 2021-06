ilary-blasi-senza-freni-“non-lo-dico-per-vanto-ma-sono-sempre-stata-…”

Spread the love











Nella serata di ieri lunedì 7 giugno 2021, è andata in scena la finalissima dell’Isola dei Famosi ovvero il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che ha avuto un grande successo. Ad ogni modo, Ilary Blasi per diversi anni è stata alla conduzione di un altro reality di casa Mediaset, ovvero il Grande Fratello vip. Proprio in questi ultimi giorni sembrerebbe che Giuseppe Candela il giornalista abbia voluto chiedere ad Ilary se avesse nostalgia della casa più spiata d’Italia. La risposta di Ilary non è tardata ad arrivare e pare che la conduttrice sia stata piuttosto categorica nel dire che il Grande Fratello vip non le manca per nulla, anche perché è stata una sua scelta andare via.

Ilary Blasi sul Grande Fratello Vip “Non mi manca”

“No, non mi manca è stata una mia scelta. Non lo dico per vanto, sono stata io sempre a lasciare. Quando prendo una decisione difficilmente torno indietro. Certo, ci vuole coraggio perché conduci programmi di successo, in questo periodo non è facile mollare, però dopo tre anni ho sentito la necessità di dire basta. A malincuore perché mi sono divertita tantissimo, era un programma che volevo fare e seguivo sempre. Pensi che cantavo la sigla nella testa e immaginavo il mio ingresso in studio, era un obiettivo”. Sono state queste le parole raccontate e dichiarate da Ilary Blasi, la quale poi è passata anche a commentare in qualche modo le edizioni successive condotte da Alfonso Signorini. Come tutti sappiamo infatti dopo il suo abbandono è subentrato il direttore di Chi, che è stato al timone delle ultime due edizioni del Grande Fratello vip e si accinge ad esserlo anche per la terza stagione. Alla domanda del giornalista se le sono piaciute le due edizioni condotte da Alfonso Signorini, lei risponde di sì e che ognuno mette del proprio nel programma e nella conduzione.

L’opinione di Ilary sulla conduzione di Alfonso Signorini

Ovviamente Ilary ha voluto sottolineare il fatto di essere diversa da Alfonso Signorini e che in quel genere lui sicuramente è molto bravo. Effettivamente in molti hanno visto che il suo stile è ben diverso da quello di Alfonso, ma del resto ogni conduttore conduce a modo proprio e secondo anche la propria persona e personalità. Lei ha dimostrato tutte le volte in cui è stata alla conduzione di un programma, di essere piuttosto leggera e anche molto “caciarona“. Alfonso Signorini invece è sempre stato molto serio ed ha messo in mostra il suo lato da giornalista perché tenta sempre di indagare, facendo anche delle domande a trabocchetto nella speranza di carpire qualche informazione dai suoi vipponi.

Retroscena sulla litigata con Fabrizio Corona

Ad ogni modo nel corso dell’intervista Ilary ha anche raccontato qualche retroscena sulla litigata con Fabrizio Corona che è avvenuta in diretta TV Un po’ di tempo fa. “Non era preparata, se l’avessi detto a qualcuno non me l’avrebbero mai fatto fare. Avevo solo chiesto agli autori di poter dire delle cose, lui sosteneva che io avessi posto un veto sulla sua presenza invece era il contrario, io lo volevo fortemente. C’era scompiglio dietro le quinte, sono partite chiamate, mi facevano segno di chiudere ma in quel momento me ne sono fregata, ho usato un mezzo pubblico per un fine privato. Per me quello non era più il reality era la mia vita, era una cosa tra me e lui. Rimarrà nella storia, io da spettatrice mi sarei divertita”.

