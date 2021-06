Spread the love











Il “male oscuro” tra i giovani è globale, e non bada ai nazionalismi e al colore della pelle. Ma se lo strazio per la perdita incolmabile di Seid non può che restare dentro lo spazio privato dei suoi familiari, a noi rimane il dovere civile di non disperdere la testimonianza contenuta nella sua lettera

