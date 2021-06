ho-scritto-a-jack-dorsey-per-consigli-non-richiesti

A luglio dello scorso anno ho scritto a Jack Dorsey, cofondatore e Ad di Twitter, per inviargli qualche consiglio non richiesto su come, a mio avviso, Twitter si sarebbe potuto evolvere verso un modello di piattaforma più rispettoso degli utenti, con un numero di account fake molto più basso e con un nuovo flusso di ricavi da utilizzare un po’ per far contenti gli azionisti e un po’ per mettere a disposizione degli utenti qualche funzionalità innovativa.

Il punto centrale della mia proposta era basato sulla disponibilità di un pacchetto di funzionalità aggiuntive da riservare a utenti premium che, a un costo mensile molto basso, potessero avere qualcosa in più rispetto agli utenti tradizionali. Tra le funzioni aggiuntive possiamo ipotizzare: la revoca di un tweet, la sua modifica, il salvataggio in una sorta di catalogo dei preferiti, la vista ordinata delle conversazioni e così via. Funzionalità premium da offrire agli utenti paganti, nel pieno spirito delle piattaforme che offrono alcune funzionalità di base gratuite ed altre più sofisticate a pagamento.

Per superare il grosso problema delle interazioni con account fake o anonimi, che purtroppo infestano la piattaforma e spesso rendono le conversazioni invivibili costringendo a bloccare un numero elevatissimo di utenti per poter respirare un’aria un po’ più salubre, avevo proposto la verifica dell’identità obbligatoria per gli account premium. In pratica quando si decide di abbonarsi alla versione premium si è anche obbligati a fornire il proprio documento di identità e, di conseguenza, si ottiene la verifica del profilo. Questa funzione sarebbe utile soprattutto se collegata a un’altra funzione premium: la possibilità di scegliere che l’interazione sui propri tweet sia concessa esclusivamente ad account verificati. In questo modo si creerebbe una rete nella Rete, in cui gli utenti premium, che a questo punto sarebbero obbligatoriamente verificati, potrebbero scegliere di essere visibili o ricevere commenti e retweet esclusivamente da altri account premium o comunque verificati, decidendo di volta in volta a che tipo di rete rivolgersi, quella pubblica o quella verificata.

Si tratterebbe di una rete più piccola e in un certo senso meno “democratica”, in quanto le conversazioni a volte potrebbero essere limitate alle sole utenze verificate, ma si innalzerebbe la qualità delle conversazioni perché tutti gli account fake, creati ad arte per inquinare le discussioni, verrebbero tagliati fuori alla radice.

Come ultima proposta avevo ipotizzato la realizzazione di un “indice di credibilità” dell’account, con un algoritmo da identificare, ma che potrebbe partire da apposite funzionalità di “mi piace” o “non mi piace” sui singoli tweet, in modo che la credibilità di un account non venga misurata esclusivamente in base al numero di follower, ma anche in base a quello che i lettori pensano dei singoli contenuti che da quell’account vengono prodotti. Si tratta di un modo diverso di pensare a un social network, che privilegi la qualità e la pulizia delle conversazioni rispetto al rumore di fondo troppo spesso generato account fake che purtroppo, soprattutto su Twitter, rappresentano un vero e proprio limite all’utilizzo della piattaforma.

Pochi giorni fa è stato annunciato Twitter Blue, un piccolo passo avanti esattamente nella direzione della proposta che avevo inviato a Jack Dorsey: lui non mi ha mai risposto, ma spero vivamente che l’abbia letta.