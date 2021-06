gli-hard-disk-di-domani-e-il-sogno-della-memoria-di-plastica

Ma come, la plastica non sarebbe dovuta sparire? La direzione è questa. Ma non è il caso di cantare vittoria. C’è chi ha pensato di usarla per infilarci dentro i nostri dati digitali, quelli che memorizziamo nei dischi rigidi dei computer sotto forma di 1 e 0. E pensare che Eric Anslyn, lo scienziato che è riuscito a imbottigliare i dati nella plastica, non voleva fare questo, ma stava tentando di creare molecole per rendere più efficienti prodotti farmaceutici e detersivi per lavastoviglie. Al professore dell’Università del Texas ad Austin è bastata una chiacchierata con alcuni amici programmatori per intuire che gli oligomeri di uretano con cui stava facendo i suoi esperimenti avrebbero potuto fare di meglio: memorizzare dati e informazioni. Non è la prima volta che si utilizzano polimeri sintetici per memorizzare dati, ma in precedenza il processo di codifica delle informazioni era basato sul codice binario, mentre ora si è riusciti a far funzionare il tutto utilizzando quello esadecimale, con significativi vantaggi nella densità di memorizzazione.

La ricerca

Nel loro esperimento, i ricercatori dell’Università del Texas hanno memorizzato in molecole di plastica un testo tratto da un romanzo dei primi dell’Ottocento: Mansfield Park di Jane Austen, scrittrice preferita dallo scienziato. Il team di Anslyn ha scritto nella plastica questa significativa citazione: «If one scheme of happiness fails, human nature turns to another; if the first calculation is wrong, we make a second better: we find comfort somewhere». Il messaggio è chiaro: la felicità, tenta e ritenta, da qualche parte poi la si trova. E Anslyn l’ha trovata nel suo esperimento: il suo team ha codificato i 153 caratteri della citazione originale in una stringa di bit di 632 caratteri e poi li ha convertiti in esadecimale con un apposito software. Risultato finale: 158 caratteri, solo cinque in più rispetto alle informazioni originali. Un esito, secondo i ricercatori, dal potenziale «strabiliante»: un cambio di paradigma nell’archiviazione dei dati che consentirà, in futuro, di memorizzarli in uno spazio fisico sempre più piccolo.

I vantaggi del nuovo approccio

I ricercatori si sono ispirati alla natura, prendendone a prestito il codice simbolico, il modo in cui assembla le molecole. Non per copiarle e ottenerne di simili, ma «per creare le nostre invenzioni», come spiega il chimico che ha guidato l’esperimento. Con il vantaggio di utilizzare composti fatti da idrogeno, azoto, ossigeno, carbonio: elementi che, oltre a essere abbondanti sulla Terra, consentono di superare alcuni significativi inconvenienti dell’archiviazione dei dati su silicio. Tra questi, stabilità e longevità. I dati hanno sempre più bisogno di queste caratteristiche. Ne produciamo ogni giorno una mole gigantesca e se è vero che sono il nuovo petrolio, non possiamo rischiare di perderli: una volta memorizzati da qualche parte, dovrebbero restarci per sempre.

Il futuro del data storage

«L’archiviazione affidabile dei dati – si legge nella ricerca dell’Università del Texas – sta diventando una delle sfide tecnologiche più significative dell’era digitale». Per vincerla, ci si sta inventando di tutto. Si è riusciti perfino a memorizzare i dati nel Dna, che sarebbe in grado di preservarli intatti per centinaia di migliaia di anni. Tutta Internet, potrebbe occupare lo spazio di una scatola di scarpe. Con cui, non fosse per i costi ancora proibitivi della tecnologia, potremmo dare un bel calcio alla plastica.

E invece, a quanto pare, ce ne serviremo ancora per creare gli hard disk e i datacenter di domani. Un mondo digitale di plastica che, nel frattempo, gli scienziati stanno tentando di rendere ecosostenibile: se ci riusciranno, invece di archiviarla per sempre, la plastica la useremo per archiviare per sempre.