Giovanni Malagò intervistato da Padellaro e Cardone: “La Superlega è un progetto svanito? Non ci metto la mano sul fuoco”

“Impossibile il ritorno della Superlega, in una maniera magari rivisitata? Non ci metto la mano sul fuoco”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso dello speciale del Fattoquotidiano.it ‘Iniziano gli Europei, come sta il calcio italiano?’ , trasmesso in diretta su Youtube e Facebook (RIVEDI GLI INTEGRALI DEGLI EVENTI). Malagò è stato intervistato da Antonio Padellaro e Pierluigi Cardone. “È evidente che non puoi svegliarti e fare domattina una cosa privatistica, a meno che non esci dal sistema – ha proseguito il numero uno dello sport italiano – L’Nba è un modello unico, ma loro fanno tutto, non rispondono alla federazione mondiale o continentale di pallacanestro, sono un unicum. C’è un commissioner che gestisce al 100% tutto quello che succede. Non puoi prendere il lato bello e interessante di quel prodotto mantenendo la nostra mentalità. C’è un tema di ordinamento, regole, doping, giustizia sportiva e di giocatori per le nazionali”