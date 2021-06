Cyberattacco su larga scala: giù i siti di New York Times, Guardian, Governo Britannico, Cnn e altri

Un cyberattacco su larga scala ha colpito molti siti governativi- tra i quali quello del governo britannico – siti di giornali come New York Times, Financial Times, Spectator e Guardian e di network televisivi come la Cnn Spectator. Segnalazioni arrivano da diverse parti del mondo, con i messaggi di errore che campeggiano sulle pagine bianche dei siti dei media più popolari. La pagina del Guardian, ad esempio, restituisce al momento l’unica frase “Connection failure”, quelle del New York Times e del Financial Times “Fastly error: unknown domain: nyt.com”, quella del governo britannico “Error 503 Service Unavailable” e via di questo passo.