Bavarese al caffè, la ricetta perfetta

Ingredienti PER LA BAVARESE

300 g latte

120 g zucchero

50 g caffè in grani

4 g agar‑agar

350 g panna montata

1 disco di pan di Spagna

liquore a scelta

Ingredienti PER LA GELATINA

250 g caffè espresso

40 g zucchero

agar‑agar

Durata: 11 h 30 min Livello: Medio Dosi: 8 persone

Per la bavarese

Far bollire per 3 minuti 300 g di latte con 120 g di zucchero e 50 g di caffè in grani, quindi spegnere e lasciare in infusione per 5 ore. Filtrare il composto per eliminare i chicchi, riscaldarlo nuovamente e stemperarvi 4 g di agar‑agar. Lasciare raffreddare e, appena comincia a rapprendersi, unire 350 g di panna montata. Porre 1 disco di pan di Spagnain uno stampo a cerniera (ø 18 cm), spennellarlo con un liquore a scelta e versarvisopra la bavarese. Porre in frigorifero per 6 ore.

Per la gelatina

Preparare 250 g di caffè espresso e mescolarlocon 40 g di zucchero. Portarlo sul fuoco e sciogliervi1/2 cucchiaino di agar‑agar, quindi lasciareraffreddare. Versare la gelatina sulla bavarese prima che cominci a rapprendersi, in uno strato uniforme.

Per completare

Decorate il dolce con chicchi di caffè, in parte frantumati.