barbara-d’urso,-indiscrezione-mediaset:-ritorno-di-fiamma-per-la-conduttrice

Sarebbe un ritorno di fiamma pazzesco e molto amato dal pubblico quello di Barbara d’Urso e Mediaset con un vecchio programma

Mediaset punta il tutto e per tutto sulla Regina della rete, Barbara d’Urso. Dopo un piccolo ridimensionamento del suo programma Live – Non è la D’Urso, è già pronta per lei la conduzione di un programma che è nato proprio tra le sue mani.

Stando alle indiscrezioni di Blasting News, infatti, Mediaset vorrebbe affidarle un nuovo – ma vecchio – programma in prima serata. Ci sarebbe, infatti, la possibilità di un grande ritorno de Lo Show Dei Record sulle reti Mediaset dopo l’ultima edizione del 2018 in onda su TV8 con alla conduzione Enrico Papi.

Barbara d’Urso torna con lo Show dei Record: indiscrezione pazzesca!

Qualora dovesse risultare vera, l’indiscrezione sul ritorno di Barbara d’Urso alla conduzione dello Show dei Record sarebbe una bomba incredibile. Si tratta infatti di un ritorno di fiamma eccezionale, basti pensare che la puntata pilota, cosiddetta “puntata zero” è andata in onda il 7 gennaio 2006 con la conduzione proprio di Barbara d’Urso e Raul Cremona ottenendo il 24,68% di share e con picchi di oltre il 35-40%. Inevitabilmente la conduttrice partenopea è stata confermata per le seguenti due stagioni, salvo lasciare poi il timone, su Canale 5 a Paola Perego nel 2010.

È probabile che un nuovo debutto di Barbara d’Urso con lo Show dei Record lo si vedrà a partire dall’inverno 2021/2022, esattamente come con la “puntata zero”.