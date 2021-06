una-vita,-anticipazioni-oggi-7-giugno:-i-sospetti-di-rosina-su-liberto

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 7 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Da qualche giorno Liberto ha uno strano comportamento. Rosina lo nota e chiede spiegazioni al marito, che però non le dice il vero motivo delle sue preoccupazioni, ovvero la scoperta del legame tra Maite e Camino.

Liberto, ancora sotto shock per quel che ha visto e per il legame che ha colto tra Maite e Camino, chiede consiglio a Ramon su come comportarsi, senza però fare i nomi delle due donne.

L’amico si dimostra molto più aperto di vedute del previsto.

Il marito di Rosina, poi, si rivolge a un urologo per chiedere chiarimenti sulle relazioni fra persone dello stesso sesso e decidere cosa fare in seguito alla scoperta del rapporto tra Maite e Camino.

Rosina nota uno strano comportamento in Liberto. Così lo incalza per farsi dire il motivo. Il marito, però, le racconta di avere solo dei ripensamenti sulla galleria.

Emilio e Julio si conoscono e il primo decide di aiutare il giovane a ottenere una fotografia autografata di Bellita.

La Del Campo si è ormai ripresa. Ascoltando per caso una conversazione tra il commissario Mendez e suo marito José, ha saputo che è stata Margarita, la moglie di Carchano, che credeva sua fidata amica, ad avvelenarla.

José ha comunicato alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Dominguez si accorge che il forestiero arrivato ad Acacias, Julio, lo sta spiando e lo mette alle strette.

Antonito ed Emilio iniziano ad avere dubbi sulle vere intenzioni di Julio.

Arantxa riceve una telefonata a casa Dominguez e rimane pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

Poi si confida con Fabiana. Una sua zia è deceduta e ha nominato eredi di un casolare Arantxa e altre cinque nipoti. A una condizione, però: che tutte e sei vivano nel casolare e se ne occupino insieme.

I Dominguez, insospettiti dall’atteggiamento assente della loro domestica, cominciano a trattarla male nella speranza di suscitare una reazione da parte sua e farsi dire cosa la preoccupa.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 12 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa.

Domenica 13 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 15.15 su Canale 5.