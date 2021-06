Troian Bellisario è diventata mamma per la seconda volta!

Troian Bellisario è diventata mamma per la seconda volta! Bellissime e sorprendenti notizie per i fan della star di Pretty Little Liars, Troian Bellisario. L’interprete di Spencer Hastings è diventata di nuovo mamma! Seconda figlia per lei e Patrick J. Adams, star di Suits. La notizia è sorprendente perché non era stata annunciata nessuna seconda gravidanza. Troian ha semplicemente postato sul suo profilo ufficiale una foto insieme alla neonata Elliot. Ecco il post su Instagram:

Troian Bellisario Presenta La Seconda Figlia. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @sleepinthegardn

Nella didascalia scrive: “La signorina Elliot Rowena Adams si è unita a noi il 15 maggio nelle circostanze più selvagge. Un’ERA completamente nuova per questa famiglia. Benvenuta, amore mio. 📷 da papà @halfadams“.

continua a leggere dopo la pubblicità

Tra le congratulazioni saltano all’occhio quelle delle ex co-star della serie, Lucy Hale (Aria Montgomery) e Janel Parrish (Mona Vanderwaal). Lucy scrive: “😭♥️ Congratulazioni! Benvenuta Elliot!“. Janel invece scrive: “Congratulazioni bellissima famiglia 🥰”.

Anche Patrick J. Adams ha pubblicato una foto della bambina:

Patrick J. Adams Presenta La Seconda Figlia. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @halfadams

Nella didascalia scrive: “+1…..Benvenuta alla casa dei divertimenti, signora Elliot Rowena Adams. Possa la tua vita essere unica ed emozionante come il tuo arrivo“.

continua a leggere dopo la pubblicità

Troian Bellisario e Patrick J. Adams erano già genitori di una figlia, nata nel 2018. A differenza della seconda gravidanza però gli indizi della prima erano evidenti, dato che l’attrice nello stesso anno era stata avvistata sulla spiaggia di Mykonos con un pancino sospetto. I sospetti si sono poi rivelati fondati quando ha annunciato la nascita della prima figlia, il cui nome è stato anonimo per un po’ finché poi è stato confermato, ovvero Aurora.

Fonte