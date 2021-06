Toast per tutti i gusti: le nostre ricette più buone

Che buoni i toast! Ecco i segreti per non annoiarsi mai ed esplorare alternative interessanti a base di salmone, culatello, mortadella, asparagi e molto altro ancora

Due fette di pane tostato che racchiudono uno strato filate di formaggio fuso e tutto il profumo del prosciutto cotto. Questo è il grande classico del toast che racchiude in tutta la sua semplicità gusto e croccantezza. C’è chi lo ama “liscio”, chi opta per il “farcito”, generalmente con un mix di verdure sott’olio o sott’aceto, e chi sperimenta. Proprio come noi. Che del toast ci siamo innamorati così tanto da prepararlo nelle tantissime varianti sfiziose e facilissime da copiare che trovate nella gallery qui sopra.

Toast: il pane perfetto

La ricetta classica vuole l’impiego del pane in cassetta o del pancarrè, ma non sono le uniche alternative che abbiamo per preparare un buon toast! Anzi. Se volete stupirvi, provate a prepararlo con fette di pane rustico, pane nero tostato, pane integrale o pane ai cereali. Buonissima anche la versione con la focaccia (è l’idea perfetta per gustare una focaccia non più freschissima che va ripassata alla piastra) e per i più golosi, consigliamo di provare anche con una fetta di pizza alta da panificio. In questo caso, visto che un lato ospita la mozzarella, vi consigliamo di avvicinare soltanto la piastra superiore al lato condito e di richiamare la mozzarella anche all’interno del toast sostituendola al classico formaggio.

Il formaggio perfetto

Per preparare un buon toast è essenziale farcirlo con un formaggio che diventi filante una volta fuso. Se vogliamo stare sul classico opriamo per la fontina, ma sono da prendere in considerazione anche il gruviera e il cheddar. Se siete in cerca di una nota saporita, assaggiatelo con provola, caciotta e caciocavallo e non ve ne pentirete!

Nel caso in cui abbiate optato per una ricetta alternativa, magari a base di salmone affumicato e guacamole, vi consigliamo di optare per un formaggio fresco spalmabile che aggiungerete fuori dalla piastra insieme agli altri ingredienti.

Le alternative al prosciutto

La ricetta classica, suggerisce l’uso del prosciutto cotto, meglio se freschissimo. Per ottenere un risultato ottimale, evitate la classica “spalla” di prosciutto quadrata e optate per un affettato fresco di alta qualità. Per sperimentare nuovi sapori, avventuratevi su scelte alternative come prosciutto cotto alle erbe e prosciutto cotto affumicato, ma non solo.

Come dicevamo prima, possiamo preparare un buonissimo panino tostato farcendo il nostro pane con salmone, tonno o spada affumicato, ma anche speck, prosciutto crudo, mortadella e salame. Non è vietato nemmeno concedersi una farcia a base di lardo e miele, indimenticabile.

Salse: sì o no?

La tradizione non prevede l’aggiunta di salse, ma non è detta l’ultima parola. Alcune ricette infatti, propongono un gruppo di sapori complesso capace di sopportare la forte spinta delle salse. Particolarmente adatta alle farce a base di pollo e tacchino, troviamo la senape, mentre la maionese può più facilmente essere abbinata a prosciutto e formaggio, soprattutto se si scelgono ingredienti sapidi come il prosciutto aromatizzato alle erbe. La classica salsa da hamburger può essere accostata a una preparazione che prevede l’uso del bacon o di prosciutto cotto affumicato. Deliziose anche la guacamole e l’hummus, due recenti scoperte che ci sembrano perfette su ogni cosa. Quando parliamo di salse e preparazioni cremose però, il trucco c’è. Per evitare che bagnino il pane tostato, ricordiamoci di aggiungerle (rigorosamente dopo la cottura) tra lo strato di formaggio e quello di prosciutto o comunque mai a contatto diretto con il pane.

La versione dolce

Preparare un toast dolce è un gioco da ragazzi. Potete giocare con in contrasto tra dolce e salato abbinando il classico pane in cassetta a farce a base di Nutella, burro di noccioline, burro e marmellata o concedervi una ricetta dolce al 100% tostando pan brioche, pan di Spagna o qualche rimasuglio delle feste. Che buoni il panettone, il pandoro e la colomba tostati!