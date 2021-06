Tenebre e Ossa avrà una seconda stagione

Tenebre e Ossa 2 si farà

Tenebre e Ossa 2 ci sarà. La seconda stagione è stata rinnovata ufficialmente da Netflix, il quale annuncia che la serie ha raggiunto 55 milioni di account in tutto il mondo. Il colosso dello streaming ha ufficializzato la notizia nella giornata di lunedì 7 giugno con un messaggio dall’account ufficiale:

Thank the Saints! Shadow and Bone has been renewed for a second season. ☀️ @shadowandbone_ pic.twitter.com/clsLKx5zSJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Già il mese scorso What’s On Netflix, sito che monitora tutte le novità della piattaforma, riportava la prima indiscrezione, che ora è confermata.

Sin dal suo primo annuncio, pareva chiaro che l’adattamento di Shadow and Bone fosse uno dei titoli su cui lo streamer intendesse puntare, destinato a seguire le orme dei franchise fantasy quali The Umbrella Academy e Locke & Key, entrambe riconfermate fino alla terza stagione.

Voci sempre più insistenti confermavano che, dietro le quinte, Netflix avesse già dato il via libera alla realizzazione di una seconda stagione. Ora abbiamo anche l’ufficialità. Shadow and Bone 2 ci sarà.

Quando esce Tenebre e Ossa 2

Quanto all’uscita Tenebre e Ossa 2, la serie è appena stata rinnovata, pertanto le riprese devono ancora prendere il via. Se la pre-produzione potrebbe essere già in corso, agevolata dal rinnovo dietro le quinte di cui parlavamo in precedenza, ci vorrà almeno qualche mese prima che il cast e la troupe tornino sul set per girare i nuovi episodi.

La macchina produttiva potrebbe essere messa in moto alle porte dell’autunno. Fu questo il casto della prima stagione, le cui riprese iniziarono nell’ottobre di due anni fa in Ungheria.

Tenendo conto dei tempi di post-produzione, e confidando che stavolta non ci sarà una pandemia globale a rallentare la lavorazione, i nuovi episodi di Tenebre e Ossa 2 potrebbero uscire nel corso dell’estate 2022, o all’inizio dell’autunno del prossimo anno, su Netflix.

Anticipazioni su Tenebre e Ossa 2

Luke Pasqualino in una scena di “Tenebre e Ossa”. Credits: Netflix.

La prima stagione della serie Netflix ispirata al Grishaverse è tratta dal primo romanzo della trilogia di Leigh Bardugo, intitolato per l’appunto “Tenebre e Ossa” e in Italia edito da Mondadori. Ecco come finisce la prima stagione, ma occhio agli spoiler.

Seguono “Assedio e Tempesta”, che rappresenterà il materiale di partenza per la seconda stagione, e infine “Rovina e Ascesa”, che potrebbe fornire la base per un’eventuale terza stagione.

Il mondo dei Grisha si espande coi due romanzi “Sei di corvi” e “Il regno corrotto”, e con la duologia di Nikolai, ancora inedita nel nostro Paese e composta da “King of Scars” e “Rule of Wolves”.

Di cosa parla Assedio e Tempesta, secondo romanzo

Braccata per tutto il Mare Vero, tormentata dal senso di colpa per le vite falciate a causa sua nella Faglia d’Ombra, Alina, la potente Evocaluce, cerca di andare avanti ricostruendosi una vita con Mal in una luogo dove tutti ignorano la sua vera identità.

Il passato busserà alla porta di Alina, e non sarà il solo: con lui ci sarà il destino che la attende. L’Oscuro è sopravvissuto alla Faglia d’Ombra e ha acquisito un terrificante nuovo potere: è più determinato che mai a reclamare per sé il controllo della Grisha ribelle e a usarla per impadronirsi del trono di Ravka.

Senza sapere a chi altri rivolgersi, Alina acconsente all’offerta di aiuto estesale da un alleato impensabile. Insieme a lui e a Mal combatterà per difendere il suo paese che, soggiogato dalla Faglia d’Ombra, in balia di un re debole e di tiranni rapaci, sta andando rapidamente in pezzi. Per riuscire nell’impresa, però, l’Evocaluce dovrà scegliere tra la responsabilità del suo potere e l’ideale di un amore che immaginava come il suo eterno rifugio.

Solo lei infatti può affrontare l’imminente tempesta che sta per abbattersi su Ravka e nessuna vittoria può essere guadagnata senza sacrificio. Non potrà considerare davvero al sicuro il proprio paese, finché l’Oscuro continuerà ad esistere e a rappresentare una minaccia per il suo futuro. Si avvicina il momento di smettere di scappare e di avere paura. Costi quel che costi.

Cast di Tenebre e Ossa 2, attori e personaggi

Ben Barnes in Tenebre e Ossa. Credits: David Appleby/Netflix.

Il cast principale include Jessie Mei Li (Alina Starkov), Ben Barnes (Generale Kirigan/L’Oscuro), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej Ghafa), Kit Young (Jesper Fahey) e Archie Renaux (Malyen Oretsev).

Nella serie appaiono anche Danielle Galligan (Nina Zenik), Daisy Head (Genya Safin), Sujaya Dasgupta (Zoya Nazyalensky), Calahan Skogman (Matthias Helvar), Zoë Wanamaker (Baghra), Kevin Eldon (Apparat), Luke Pasqualino (David Kostyk), Simon Sears (Ivan), Julian Kostov (Fedyor Kaminsky), Jasmine Blackborow (Marie) e Gabrielle Brooks (Nadia Zhabin).

Per la seconda stagione, ci aspettiamo volti nuovi insieme alla conferma per la maggior parte del cast della serie.

Trailer di Tenebre e Ossa 2

Per vedere il trailer della seconda stagione bisognerà aspettare qualche mese prima del debutto di Shadow and Bone 2. Nel frattempo, ecco la preview della prima stagione:



Tenebre e Ossa 2 in streaming

In streaming, la seconda stagione di Tenebre e Ossa sarà ancora una volta esclusiva di Netflix. È il colosso dello streaming a rendere disponibile la serie negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.