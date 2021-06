La pizza sottile e croccante con farina Petra 3 è una pizza semplice, da preparare i casa senza la planetaria e da cuocere in un comune forno elettrico, non assomiglia a nessuna delle pizze che vanno per la maggiore, ma è un’alternativa croccante, sottile e semplice per la pizza al piatto, facilissima da realizzare.

La sua caratteristica principale è quella di usare per l’impasto la farina macinata a pietra, la Petra 3 di Molino Quaglia, ricca di fibre e adatta a lievitazioni medio-lunghe (non tutte le farine macinate a pietra lo sono). L’unica cosa a cui prestare attenzione, per questa ricetta, è proprio il tempo di maturazione in frigorifero, un giorno intero più altre due ore di riposo fuori dal frigo: dovrete tenerne conto per sapere quando cominciare a impastare.

Un impasto a bassa percentuale di idratazione, ben oliato, con poco lievito per ottenere una pizza sottile e croccante. Niente cornicione spesso, e visto che non ci sarà uno sviluppo dovuto al lavoro dei lieviti, nessun problema a lavorare a fondo con il mattarello: non vi spaventate, non rischiate di rovinare il prodotto della lievitazione, visto che sarà volutamente impercettibile.

La farcitura, oltre ai classici pomodori pelati e alla mozzarella, ha una serie di ingredienti che la rendono quasi una pizza gourmet: la feta, i pomodori confit alle spezie e i pomodori verdi e gialli affettati. Anche la resa estetica, con tutte queste verdure, sarà da competizione.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 97 minuti

Tempo totale: 22 minuti + 24 ore di maturazione

Dosi per

2 persone

Ingredienti

Per la base:

250 g Farina Petra 3

110 g Acqua tiepida

1 g Lievito di birra fresco

7 g Sale Fino

22 g Olio Di Semi

Per la guarnizione:

10 Pomodori tipo Piccadilly

4 foglie Basilico

1 cucchiaio Origano fresco tritato

1 cucchiaino Timo fresco

1 presa Sale Fino

Pepe Nero

1 pizzico Zucchero

300 g Pomodori Pelati

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 presa Sale Fino

3 foglie Basilico

1 Mozzarella fiordilatte

2 Pomodori verde

8 Pomodori datterino giallo

50 g Rucola

40 g Feta

Preparazione:

Per preparare la ricetta della pizza sottile e croccante con farina Petra 3, fate sciogliere il lievito nell’acqua tiepida e mettete in una ciotola la farina con il sale.

Versate nella ciotola l’acqua e mescolate con una forchetta.

Quando l’impasto inizia ad amalgamarsi versate l’olio, mescolate finché è compatto e spostatevi su una spianatoia.

Impastate energicamente fino a formare un panetto compatto, dividete in due parti e formate due sfere.

Oliate leggermente un contenitore ermetico, mettetevi i due panetti di impasto, chiudete e fate maturare in frigorifero 22-24 ore.

Togliete l’impasto dal frigorifero e lasciatelo tornare a temperatura ambiente per circa 2 ore.

Lavate ed asciugate i pomodori Piccadilly e tagliateli verticalmente in quattro, quindi disponeteli su una teglia con carta da forno.

Tritate grossolanamente le spezie, unite sale, zucchero, qualche macinata di pepe e spolverate sui pomodori.

Infornate per un’ora e mezza a 170 gradi.

Mettete i pomodori pelati in una ciotola, rompeteli con le mani, condite con olio, sale e basilico e spezzettate a mano la mozzarella.

Tagliate a fette i pomodori verdi e a metà i pomodorini gialli. Sbriciolate la feta, lavate ed asciugate la rucola.

Accendete il forno a 270 gradi e mettete una teglia nella parte centrale, rovesciata.

Stendete i due panetti di impasto, su una spianatoia infarinata, con il mattarello con uno spessore di 2-4 mm.

Quando il forno è caldo togliete la teglia, poggiatevi velocemente una base di impasto, condite con metà pomodoro fino ad 1 cm dal bordo, unite metà mozzarella e infornate nella parte più bassa.

Quando la mozzarella inizia a colorire ed i bordi sono ben dorati e croccanti togliete la pizza dal forno (circa 7 minuti), infornate la seconda come la prima, condite entrambe con la rucola, i tre pomodori e feta, quindi tagliate a fette e gustate.