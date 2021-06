Le piadine vegetariane con hummus e verdure sono un piatto unico veloce da fare, che innova la piadina con ingredienti insoliti. In particolare, in questa ricetta, l’hummus di ceci è preparato senza gli ingredienti canonici (tahina, cipolla, coriandolo), ma solo con ceci frullati e insaporiti da qualche goccia di tabasco, una salsa sudamericana abbastanza trascurata dalla nostra cucina, ma capace di dare sprint a molti piatti, da quelli vegetariani a quelli a base di carne o pesce. Qui abbiamo usato il tabasco verde, con peperoncini jalapenos, più delicato e meno piccante del tabasco rosso originale.

L’altra particolarità di questa ricetta è che le verdure sono inserite nella piadina a crudo, e data la veloce cottura, crude rimangono. Se non vi piacciono, potete decidere di spadellarle prima, ma se preparate questo piatto a primavera scegliete verdure fresche, di piccole dimensioni, e tenetele croccanti, il gusto ne guadagnerà.

Ovviamente si tratta di una ricetta molto versatile, le zucchine e le carote qui proposte possono essere sostituite con asparagi, cipolla, pomodori, cetrioli o qualsiasi altra verdura. Le fette di formaggio possono essere omesse per ottenere una versione vegana, in questo caso però abbondate con l’hummus di ceci.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 1 minuto

Tempo totale: 6 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

2 Piadine

1 Zucchina

1 Carota

150 g Ceci precotti

1 Limone succo

q.b. Tabasco ai peperoncini verdi

1 pizzico Sale

4 fette Formaggio filante a fette

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle piadine vegetariane con hummus e verdure, preparate l’humus frullando i ceci assieme al succo di mezzo limone, un pizzico di sale e qualche goccia di Tabasco. Lavorate fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Tagliate le verdure, precedente pulite, a fiammiferi e disponete nella piadina.

Disponete qualche cucchiaio di hummus sulle verdure.

Aggiungete 2 fette di formaggio per piadina e chiudete avvolgendo dal lato opposto.

Ripassate in padella per 1 minuto, girando la piadina per renderla croccante ad entrambi i lati.

Servite calda.