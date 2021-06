Perù, lotta all’ultimo voto per la presidenza: il leader della sinistra Castillo passa in testa

Nuovo colpo di scena nelle elezioni per la presidenza del Perù. Per la prima volta dall’inizio dello scrutinio, con il 94 per cento delle schede esaminate, il candidato della sinistra di Perú Libre, Pedro Castillo, supera la sua rivale e raggiunge il 50,15 per cento dei voti; Keiko Fujimori, leader della destra di Fuerza Popular, scivola al 49,85. Un distacco minimo – al momento 50mila voti – che lascia ancora incerto il risultato finale.