nove-persone-al-pronto-soccorso-per-aver-mangiato-tonno-contaminato:-sequestrate-4-tonnellate-di-pesce

Proprio a ridosso della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che cade oggi 7 giugno, alcune persone sono state portate al pronto soccorso intossicate da pesce contaminato. Un caso sospetto anche all’Elba: in Toscana scatta l’allarme sanitario e il blocco di tutte le merci riferibili al lotto di tonno incriminato presso il centro di distribuzione fiorentino dei due locali coinvolti

Sequestrate 4 tonnellate di pescato a Livorno con più di 20mila euro di sanzioni e un commerciante denunciato nelle ispezioni della capitaneria di porto tra la provincia di Livorno, la Maremma e Prato. In più, sigilli a sei attrezzi da pesca ritenuti irregolari. Il sequestro è avvenuto alla luce di ben 113 ispezioni in cui sono stati contestati 16 illeciti.

Una serie di provvedimenti, insomma, che fanno seguito alla messa in allerta dell’Asl Toscana a partire dallo scorso 2 giugno, quando sono stati segnalati 8 casi di persone che a Firenze hanno accusato sintomi come nausea, vomito e episodi sincopali (perdita di conoscenza-svenimenti) e che per questo si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale S.Giovanni di Dio e dell’ospedale di Santa Maria Nuova, riferendo tutti il consumo di tonno, in varie forme, in due diversi ristoranti. Dopo poche ore, anche una nona persona è andata al pronto soccorso con sintomi analoghi dopo aver mangiato sempre tonno in uno dei due ristoranti.

Le nove persone sono poi state tutte dimesse, ma resta un gravissimo caso di tonno contaminato.

Al momento – fanno sapere dalla Asl – non si hanno ipotesi attendibili circa il contaminante che possa aver causato l’episodio in considerazione anche della atipicità della sintomatologia riportata dalle persone coinvolte

Il tonno finito sotto esame, si spiega, non è in scatola: si tratta di tranci di prodotto fresco. Il centro di distribuzione presso il quale è stato effettuato il blocco sanitario del lotto di tonno coinvolto è un ingrosso che serve locali, non i singoli consumatori.