l’ultimo-atterraggio-in-verticale-del-razzo-falcon-9-di-spacex

Si tratta del 120esimo volo della famiglia di razzi Falcon 9, a partire da giugno 2010. In questo caso il vettore ha trasportato in orbita un satellite per conto di SiriusXM, azienda di new York che fornisce servizi radio satellitari.

Il Falcon 9, prodotto dall’azienda aerospaziale di Elon Musk, è un razzo riutilizzabile proprio in virtù della sua capacità di atterrare verticalmente dopo il suo volo. L’atterraggio, come accaduto diverse volte in passato, è avvenuto 10 minuti dopo il decollo nell’Oceano Atlantico su una barca-drone, una sorta di piattaforma galleggiante guidata da remoto. In questo video diffuso da SpaceX e visto più di 3 milioni di volte su Twitter in meno di 12 ore, la fase finale dell’atterraggio del Falcon 9 del 6 giugno 2021.