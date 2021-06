Love Is In The Air Eda è davvero malata?

In Love Is In The Air Eda è davvero malata? In Love Is In The Air che traumi ha vissuto Eda? Non possiamo non chiedercelo dopo la visione dell’episodio 6 della stagione 1. Scopriamo che ha avuto un’infanzia difficile in occasione della cena che Ayfer organizza per la nipote e quello che crede essere il suo fidanzato. Ricapitoliamo il contesto.

Serkan accetta di passare da Ayfer per cinque minuti. Eda fa le presentazioni. Ayfer chiede di annullare le formalità: che si diano del tu e che si mettano comodi! Eda non si vuole sedere di fianco a Serkan. Preferirebbe di fronte per guardarlo negli occhi. La ragazza dice che non possono restare molto. Serkan, invece, accetta l’insalata. Ayfer non capisce che fretta hanno avuto per sposarsi. Bolat capisce che sia insolito. L’importante è che vadano d’accordo. Serkan mette Eda in difficoltà. Non le ha raccontato l’episodio delle manette? Eda entra in una condizione di forte stress e Bolat non sa che lei soffre di una malattia neurologica: narcolessia. Quando vive un momento di stress si addormenta. Con acqua e limone si riprenderà subito. Serkan pensa che lei stia fingendo. Noi, crediamo, invece, che Eda soffra davvero di questa patologia. Perché Ayfer avrebbe dovuto mentire?

Le amiche, intanto, fanno una foto con il flash. Vengono sorprese. Così escono allo scoperto. Serkan accenna alla festa di fidanzamento davanti a Fifi, Ceren, Melo e Ayfer. La zia incarica la nipote e le amiche di portare in tavola la torta.

Love Is In The Air che traumi ha vissuto Eda?

Love Is In The Air, episodio 6: Ayfer Yıldız interpretata da Evrim Doğan. Credits: Mediaset

Ayfer resta da sola con Serkan. La zia non ha mai interferito con le decisioni di Eda. Non la riconosce, non si sarebbe mai impegnata dopo due giorni. Ayfer racconta a Bolat che l’infanzia di Eda è stata segnata da grandi traumi. Con forza e coraggio Eda ha lottato per rimettersi in piedi. Serkan non ne sa nulla. Love Is In The Air che traumi ha vissuto Eda? Ayfer non lo svela. Sarà Eda a parlarne con Serkan (e quindi noi a scoprirlo) quando vorrà. Nel frattempo ricordiamo che Ayfer non ci va leggera. “Distruggerò quel suo mondo perfetto”: questa la minaccia di Ayfer nel caso in cui dovesse far del male alla nipotina. Qualora la farà soffrire non ci sarà scampo per lui.