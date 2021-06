Le 50 stazioni ferroviarie più belle al mondo

Spread the love

Firmate da archistar, futuristiche, da record. Dalla stazione di Koge, un lungo tunnel che pare sospeso, a quella di Madrid, con un immenso giardino tropicale; dalla Expo Mrt di Singapore, sovrastata da una “navicella spaziale”, alla West Kowloon di Hong Kong, dove si può camminare sul tetto

“I treni sono un’invenzione meravigliosa, il mio amore di sempre”, scriveva Agatha Christie nella sua autobiografia La mia vita. “Viaggiare in treno significa vedere la natura, gli uomini, le città, le chiese e i fiumi, insomma la vita”. Se come la più nota autrice di gialli amate spostarvi sulle rotaie, di certo conoscete il fascino delle stazioni. E se così non fosse, dovreste rimediare: le banchine sono romantici luoghi di transito, gli atri e le biglietterie gli accessi alle città da una parte e all’emozione della partenza dall’altra.

Nella gallery abbiamo raccolto 50 stazioni incredibili: bellissime, firmate da archistar, moderne o antiche, da record (da quella con il nome più lungo a quella che si trova alla maggior altitudine). Da Napoli Afragola alla Terra del Fuoco, dall’intramontabile Grand Central Terminal di New York alla serra tropicale di Atocha a Madrid, è tempo di salite a bordo: tutti in carrozza.