isola-dei-famosi,-ilary-blasi-svela-il-suo-vincitore-ideale

Tra poche ore scopriremo chi si aggiudicherà la vittoria della 15esima edizione dell’isola dei famosi; il naufrago che vincerà porterà a casa un montepremi di 100.000 euro. Ilary Blasi ha tirato le somme di questa complessa edizione ed ha svelato chi per lei è il vincitore ideale del reality show. Scopriamo insieme le parole della conduttrice.

Ilary Blasi è la conduttrice di questa complessa 15esima edizione dell’Isola dei famosi; tra abbandoni e problematiche che hanno costretto numerosi partecipanti al rientro in Italia, la Blasi è rimasta sempre molto professionale e coerente.

Lady Totti, come amano chiamarla in molti, è una professionista del settore che non si è fatta travolgere dai problemi tecnici che hanno afflitto lo show:

“Massimiliano all’inizio ha sofferto. Lontano dalla famiglia per tre mesi… Non è il suo lavoro principale. Lo stimo, non era per niente facile. Anch’io come lui ero un pochino in difficoltà tra segnali e ritardi però a un certo punto mi sono detta: “Ma che succede se sbagliamo? Niente”. Abbiamo iniziato a giocarci e lui si e rilassato. Ha iniziato a divertirsi e a prendersi in giro. Il suo essere impacciato e diventato un punto di forza. Leggi anche: Isola dei famosi: Ilary Blasi naufraga?

Ilary Blasi svela il suo vincitore perfetto

Ilary Blasi è sicura di chi per lei dovrebbe vincere questa edizione dell’isola dei famosi: Jedà.

Scherzando ancora sul rapporto formatosi con il fidanzato di Vera Gemma, Ilary è rimasta in parziale davanti alla domanda ed ha virato sull’ironia, parlando anche molto bene dei suoi opinionisti:

“La Iva nazionale fa TV da sempre, non ha bisogno di presentazioni. Tommaso per me è stato un appoggio anche quando non avevamo ancora i naufraghi in studio, conosce il mondo social e dei reality. Elettra l’ho voluta fortemente, è una macchietta. Si è sentita un po’ un pesce fuor d’acqua in questo reality: è abituata ai social non so se sia trovata a suo agio ma il suo colore ha aiutato”.

Ilary ha anche confermato le voci che la vedrebbero al timone di una nuova edizione, forse più fortunata, dell’isola dei famosi.