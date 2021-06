Spread the love

La seconda settimana di giugno si è aperta per la provincia di Cuneo con un incidente, avvenuto all’alba, in regione Gandolfi, a Mondovì.

Nello scontro sono stati coinvolti due veicoli, per cause ancora da accertare, ma non ci sarebbero feriti.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati sul posto e stanno provvedendo alla messa in sicurezza dei mezzi.