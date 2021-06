in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-7-giugno:-conte,-prime-sfide-a-draghi:-licenziamenti,-green-e-anac

“Partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri”. I versi di Rino Gaetano non avrebbero potuto descrivere meglio la metamorfosi, in meno di un decennio, di Maria Elisabetta Alberti Casellati, che dall’alto del suo “profilo istituzionale” di presidente del Senato, in un’intervista di ieri alla Stampa ha stigmatizzato “la barbarie” dei processi […]

Pietre&Popolo – La via (a senso unico) per ripartire

Intese

Da Tim a Leonardo, fioriscono le alleanze con Google, Microsoft & C. In ballo ci sono 2 miliardi per digitalizzare la Pa che, ad oggi, non può fare a meno delle multinazionali Usa