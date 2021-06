Germania, ecco perché la Cdu ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Ma la Afd ha raggiunto il centro della società

Spread the love

La buona notizia è che in Sassonia-Anhalt l’Afd ha perso tre punti e mezzo e si è assestata al 20,8%. La cattiva è che non viene più votata soltanto dai ragazzini con la testa rapata, da anziani livorosi che odiano Merkel o dagli eterni nostalgici della Germania Est. Occorre togliersi dalla testa questi luoghi comuni sugli elettori delle vecchie regioni della Ddr che votano l’ultradestra, il partito-paria con cui tutti hanno giurato, e la Cdu anzitutto, di non allearsi mai.