Emma Marrone, la dedica a Michele Merlo sul palco è da brividi – VIDEO

Dedica da pelle d’oca quella di Emma Marrone in concerto a Verona per Michele Merlo: le condizioni del cantante sono gravi

Emma Marrone è in tour con la seconda data del suo Fortuna Live 2021 all’Arena di Verona. Inizialmente prevista per il 25 maggio 2020 e spostata per ovvi motivi, la cantante di Amici di Maria De Filippi è potuta finalmente tornare a cantare live con e per i suoi fan.

Questa sera, sul palco dell’Arena di Verona, Emma Marrone ha voluto portare una dedica all’amico e collega Michele Merlo che combatte tra la vita e la morte proprio in queste ore: “Ho tante persone nel mio cuore, ma stasera c’è una persona particolare: è a lui che dedico tutto il concerto, il nostro calore e la nostra energia. Forza Miki”.

Emma Marrone in concerto: il saluto a Mike Bird

L’omaggio a Michele Merlo è da brividi, Emma Marrone non avrebbe potuto cominciare il concerto senza menzionarlo, proprio per l’amicizia e la passione in comune. Intanto che Mike lotta tra la vita e la morte all’Ospedale Maggiore di Bologna, sono tantissimi coloro che mandano messaggi di solidarietà al cantante di Amici. Aka7even, uno dei finalisti dell’ultima edizione di Amici 20 svela di essersi ispirato a lui:

Emma Marrone proseguirà il suo tour in Italia con una doppia data a Verona, prevista per domani, successivamente il 12 giugno a Taormina, 18 e 19 giugno a Roma e per finire il 23, 24 e 25 giugno a Milano.