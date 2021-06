elektro,-il-robot-che-sapeva-fumare:-svelato-a-new-york-nel-1939

Costruito dalla Westinghouse Electric Corporation in Ohio tra il 1937 e il 1938, Elektro era alto poco più di due metri e pesava circa 113 kg. Il robot è stato svelato all’Esposizione Universale di New York del 1939 e ha poi attraversato tutto il Nord America per pubblicizzare la Westinghouse negli anni 50. In questa pagina un estratto dal filmato promozionale di Westinghouse chiamato “The Middleton Family at the New York World’s Fair”, che mostra un uomo che interagisce con Elektro davanti alla folla: la trovata scenica è quella di far ‘fumare’ il robot.