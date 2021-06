don-matteo,-terence-hill-lascia-il-ruolo-di-don-matteo-e-il-figlio-spiega-che-…

Spread the love











In questi ultimi giorni si è diffusa una notizia secondo la quale Terence Hill non sarà più il protagonista di Don Matteo. Se in un primo momento si pensava potesse essere soltanto una indiscrezione, adesso invece la notizia è stata confermata dallo stesso attore e anche dalla produzione della serie.

Don Matteo, Terence Hill lascia al suo posto Raoul Bova

Sembrerebbe che sia stato anche già trovato il sostituto e si tratterebbe di Raoul Bova il noto attore italiano che vestirà quindi i panni di Don Matteo. Per tanto tempo la partecipazione di Terence Hill alla prossima stagione di Don Matteo è stata in forte dubbio e alla fine la produzione ha cambiato scegliendo Raoul Bova come sostituto. Ad ogni modo, Terence Hill molto probabilmente parteciperà alla registrazione di alcune puntate della serie, soltanto fino ad un certo punto poi sarà la volta di Raoul Bova. Nello specifico, Terence Hill parteciperà soltanto alle prime quattro puntate della tredicesima edizione della serie e poi lascerà il posto a Raoul Bova.

Una 13esima edizione ricca di grandi colpi di scena

Questa tredicesima stagione del della serie sarà davvero ricca di grandi cambiamenti. Tanti personaggi andranno via, mentre altri sembrano essere stati già confermati. Ci sarà il ritorno di Flavio Insinna mentre colei che interpreta la moglie di quest’ultimo in Don Matteo, lascerà per sempre la serie. Stiamo parlando di Milena Miconi. Ad ogni modo, sono tanti coloro che si stanno chiedendo i motivi per i quali Terence Hill abbia deciso di lasciare questa serie TV. In molti hanno immaginato che a convincere Terence Hill a lasciare questo posto, siano stati alcuni problemi di salute, ma in realtà non sembra essere proprio così.

Jess Hill spiega perché il padre ha abbandonato Don Matteo

Jess Hill, il figlio dell’attore proprio in questi giorni ha rilasciato una intervista spiegando le motivazioni che lo hanno portato il padre ad allontanarsi dal mondo della televisione. “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma”. Poi il figlio del noto attore, nel corso dell’intervista ha ancora aggiunto: “Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative”. Insomma sembrerebbe che il noto attore che per tanti anni ha interpretato il famoso prete Don Matteo abbia semplicemente deciso di allontanarsi un po’ dal mondo della televisione, accettando soltanto dei lavori che gli possono dare possibilità di poter stare un po’ di più con la famiglia, insomma dei lavori meno impegnativi.

