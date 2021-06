domenica-in,-mara-venier-al-veleno:-«non-tutti-…»,-gelo-in-studio

Spread the love











Mara Venier ieri, domenica 6 giugno ha condotto un’altra puntata di Domenica In che andrà avanti fino al 28 giugno.

Ieri però la Venier non era assolutamente in forma per un intervento ai denti che ha subito giovedì e che è durato ben 7 ore.

Dopo quell’intervento, inoltre, sono nati dei problemi e per la Venier si è reso necessario un ricovero e un secondo intervento che ha messo a posto la situazione.

Ma ieri zia Mara era parecchio dolorante, provata e a fatica, ma con la professionalità che la contraddistingue, è riuscita a portare a termine la puntata di Domenica In.

Mara Venier lancia una frecciatina velenosa al dentista che l’ha operata

Sui social, Mara Venier aveva aggiornato i suoi follower di ciò che le stava accadendo e aveva scritto: “È stata una settimana pesante, lunedì ho avuto un intervento ai denti molto lungo, purtroppo qualcosa non è andato bene. Ieri sono stata ricoverata in clinica qui a Roma, operata dal professor Valentino Valentini”.

Venerdì, poi aveva scritto: “Sto meglio e domani sarò a Domenica In”.

Mara Venier che ieri, in puntata, ha parlato di sanità ne ha approfittato per lanciare una frecciatina al veleno al dentista che l’ha operata per 7 ore rendendo necessario, il giorno dopo, un ulteriore intervento e ha detto: «L’Italia è eccellente per la sanità, ma non tutti».

E’ stata la stessa Mara Venier a spiegare: «Qualcosa non è andato bene, mi hanno ricoverata … Stiamo ancora qui, grazie a tutti quanti … Io non riesco a nascondervi niente, ho difficoltà a parlare, come potete vedere. Sono stata operata due volte, sono andata da un dentista, qui a Roma, ma qualcosa non è andato bene».

E poi conclude: «Fortunatamente poi mi sono rivolta al professor Valentini, che mi ha aiutato e piano piano ne uscirò».

Ma la Venier era decisamente provata da ciò che le è accaduto e ha detto: «Piano piano mi riprenderò da quello che è successo, soprattutto dal punto di vista psicologico».

E poi, ancora: «Potrei prendermi delle pause, ho qualcosa che mi dà fastidio, ma sto molto meglio».

Poi ha intervistato in apertura di puntata, come fa ogni domenica, il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri.

Le battute di Mara Venier

Anche se dolorante e provata la Venier non ha rinunciato a scherzare anche su ciò che le è accaduto e ha detto: “Qualcuno sta provando a farmi fuori“.

