clearence-williams-iii,-morto-a-81-anni-l’attore-di-twin-peaks

Lutto nel mondo dello spettacolo dopo il risveglio con la terribile notizia della morte dell’attore Clearence Williams III

R.I.P. Clarence Williams III – you were an amazing performer whose talents will never be replicated. pic.twitter.com/S1u7QOWOfx — Heather Wixson (@thehorrorchick) June 6, 2021

Clearence William III è morto la notte del 4 giugno a 81 anni in seguito al tumore al colon con cui combatteva ormai da anni. L’attore è stato lanciato nel mondo dello spettacolo negli anni ’70 ed ha costruito la sua carriera tra cinema e TV.

Nipote d’arte, Clearence è vissuto con i suoi due nonni, il jazzista e compositore Clearence Williams che scrisse “T’Aint Nobody’s Business If I Do” e “Baby, Won’t You Please Come Home, e la cantante blues Eva Taylor.

Clearence Williams III: la sua carriera

Nonostante la passione per la recitazione fosse innata, Clearence Williams III ha dovuto attendere quasi 30 anni per il successo: il suo ruolo nella sere Mad Squad del 1968 l’ha reso celebre nel mondo dello spettacolo. In seguito a quest’esperienza ha occupato altri piccoli ruoli in diversi film, tra questi anche in La leggenda del pianista sull’Oceano di Giuseppe Tornatore.