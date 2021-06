calciomercato-juventus,-le-scelte-di-allegri-e-l’addio-di-cr7:-le-ultime

Spread the love

La Juventus è pronta a vivere una vera e propria rivoluzione. Tra addii e conferme potrebbe saltare la permanenza di CR7 in bianconero.

Massimiliano Allegri pronto a tornare in panchina (Getty Images)

Sarà rivoluzione totale in casa Juve dove sono pronte a saltare diverse teste. Il ritorno di Massimiliano Allegri e le conferme di Paulo Dybala e Alvaro Morata sono le prime mosse del tecnico toscano che alla dirigenza ha chiesto un altro attaccante. E CR7? Difficile da immaginare un addio di Cristiano Ronaldo, eroe che più volte si è fatto carico della squadra, ma purtroppo l’ingaggio del portoghese pesa troppo sul bilancio bianconero e così il suo addio è sempre più imminente.

CR7 via, ma dove? Forse tornerà in patria, allo Sporting Lisbona, nella sua squadra del cuore. L’indiscrezione di mercato è nata dopo le dichiarazioni fatte dalla madre del penta pallone d’oro.

Calciomercato Juventus: destinazione a sorpresa per CR7

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ai saluti: scambio con un big! (Foto: Getty)

Un ritorno alle origini, nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. CR7 potrebbe chiudere dove tutto è cominciato; concludendo dunque la sua carriera in modo romantico. Il portoghese è legato alla Juventus per un altro anno a 30 milioni di euro netti a stagione e la voglia di giocare ad alti livelli potrebbe spingerlo a un trasferimento al PSG.

L’assist per un suo trasferimento in Francia potrebbe arrivare da Mbappé, finito nel mirino di Carlo Ancelotti che vuole rifondare il Real Madrid. L’addio del francese libererebbe la strada al penta pallone d’oro, pronto a lottare con un club importante per la prossima Champions League.