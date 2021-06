all-you-can-read-si-conclude-in-(fortunato)-anticipo-/-tutti-i-numeri-della-manifestazione-lampo.

Con oltre 20.000 libri “divorati” in due giorni siamo stati costretti a CONCLUDERE l’evento ALL YOU CAN READ.

Un grazie di cuore a tutti voi, che ci siete venuti a trovare in tantissimi: tantissimi anche i giovani presenti, e questo non può che farci immensamente piacere.

Per restituire la dimensione di questa fortunata iniziativa, ci affidiamo ai numeri: forse in questo caso valgono più di mille parole.

+ 20.000 i libri che avete divorato nei primi due giorni di All You Can Read

+ 1.000.000.000 (un miliardo!) le parole salvate dal macero o da qualche libreria polverosa e dimenticata e rimesse in circolo grazie al paziente lavoro del nostro reparto libri

+ 15 i bancali di libri che avevamo preparato per l’iniziativa

+ 60 quintali, che fanno 6000 kg di pagine ricche di storie e sogni immesse nuovamente nelle nostre case; quando si dice “il peso della cultura…”

+ 30m3 il volume dei libri letteralmente spariti dai nostri scaffali

+ 60 i minuti di attesa media per entrare nei nostri negozi e partecipare all’evento

Grazie, grazie e ancora grazie!