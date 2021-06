uomini-e-donne,-drammatica-confessione:-“ho-sofferto-di-forte-depressione”

A Donna Più, una vecchia protagonista di Uomini e Donne si racconta e svela il motivo del suo improvviso addio

Nonostante fosse un percorso cercato da lei stessa e nonostante fosse ricca di corteggiatori, d’improvviso l’ex dama Maria Tona decise di abbandonare il Trono Over. Per molto tempo il suo addio è stato un mistero, ma lei stessa ha promesso che l’avrebbe raccontato prima o poi. Essenzialmente, l’ex dama non era predisposta alle conoscenze, non in quel periodo della sua vita.

Tuttavia, è pur vero che Maria De Filippi potrebbe essere d’accordo ad una seconda possibilità e quindi concederle di stare al Trono Over per un’altra annata quando se la sentirà.

Uomini e Donne, Maria Tona svela la verità sul suo addio

Mantenendo la sua promessa, l’ex dama di Uomini e Donne ha confessato: “Non sono mai riuscita a dirlo agli spettatori, ma mi ha accompagnata per tutto il periodo in cui sono stata al dating show e la redazione lo sa. Quando sono arrivata ero affetta da una forte depressione causata dalla rottura di una relazione, per me, molto importante con un ragazzo molto più giovane di me. Ho seguito un percorso che mi ha aiutato ad esorcizzare il dolore che provavo”.

Maria Tona ha spiegato che durante la sua esperienza ad Uomini e Donne non era al pieno delle sue facoltà, non si sentiva “lucida”. “Avevo paura di essere giudicata come Gemma che è sempre stata criticata per aver avuto uomini più giovani di lei. La situazione si era fatta insostenibile e decisi di abbandonare il programma”.