una-vita,-anticipazioni-oggi-6-giugno:-liberto-pieno-di-dubbi-su-maite-e-camino

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.20? Liberto ha scoperto il legame tra Maite e Camino, ma è indeciso sul da farsi. Il marito di Rosina – senza rivelare i nomi delle due donne – si confronta sulla situazione prima con Ramon, che si mostra inaspettatamente di ampie vedute, e poi con un urologo.

Liberto, ancora scosso per quel che ha visto, chiede consiglio a Ramon su come comportarsi, senza però fare i nomi delle due donne.

L’amico si dimostra molto più aperto di vedute del previsto.

Il marito di Rosina, poi, si rivolge a un urologo per chiedere chiarimenti sulle relazioni fra persone dello stesso sesso e decidere cosa fare in seguito alla scoperta del legame tra Maite e Camino.

Genoveva riceve una lettera di Ursula.

La Salmeron è sconvolta dalla lettera che Ursula le ha scritto prima di morire, in cui la informa di averle lanciato contro una maledizione che condurrà alla rovina lei e chiunque ama.

Genoveva sviene e in seguito approfitta dell’accaduto per pregare Felipe di abbandonare la difesa di Marcia.

Felipe ha ottenuto da Mendez 48 ore di tempo per trovare prove che discolpino Marcia.

Alvarez-Hermoso ha cercato di mettersi in contatto con i proprietari del negozio in cui la giovane dice di aver fatto compere il giorno del delitto.

La Del Campo si è ormai ripresa. Ascoltando per caso una conversazione tra il commissario Mendez e suo marito Josè, ha saputo che è stata Margarita, la moglie di Carchano, che credeva sua fidata amica, ad avvelenarla.

José ha spiegato alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Dominguez, poi, ha sospreso il nuovo forestiero arrivato ad Acacias, Julio, mentre questi lo stava spiando e lo ha messo alle strette.

Cinta decide di dare retta a Bellita e di provare a far carriera in Spagna, prima di tentare la fortuna in Argentina.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 5 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa.

Domenica 6 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 15.15 su Canale 5.