Uffici sfitti? Niente paura, arriva la città degli artisti itineranti. A Marsiglia la scommessa di “Buropolis”

PARIGI. Un palazzo di uffici di Marsiglia è diventato una casa per artisti. Nove piani, oltre diecimila metri quadrati dedicati alla creazione di pittori, architetti, scultori, artigiani, fotografi, designer. Tutti i mestieri si incontrano, sui piani, come in un alveare. Il progetto “Buropolis” (bureau, in francese, significa ufficio) è la scommessa di Yes We Camp, un’associazione specializzata nell’occupazione temporanea di spazi urbani.