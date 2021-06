torna-maker-faire-rome,-candidature-aperte-sino-al-15-luglio

Torna l’appuntamento con Maker Faire Rome – The European Edition: la kermesse, promossa dalla camera di Commercio di Roma e organizzata dalla sua Innova Camera, è arrivata alla nona edizione, si terrà dall’8 al 10 ottobre prossimi e affronterà tutte le componenti chiave dell’innovazione, dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, passando per il biohacking e l’aerospazio. Il tutto favorendo lo sviluppo della cultura dell’innovazione nel tessuto imprenditoriale e l’avvicinamento dei giovani agli scenari lavorativi di domani.

A causa della pandemia, l’edizione 2020 si era svolta interamente in digitale, tra stand virtuali e progetti interattivi: Mfr 2021, grazie soprattutto alla campagna vaccinale, torna invece anche “in presenza”, consentendo agli espositori (ovviamente nel rispetto dei protocolli di sicurezza) di mostrare al pubblico i progetti all’interno di uno spazio anche fisico, pronto ad accogliere il meglio della creatività e dell’innovazione proveniente da tutto il mondo.

Tutte le call di Maker Faire Rome sono aperte, con scadenza fissata al 15 luglio 2021: “Maker Faire Rome torna quest’anno in presenza, con la partecipazione del pubblico, e di questo sono particolarmente felice – ha detto Lorenzo Tagliavanti, presidente della camera di Commercio di Roma – A breve annunceremo la location dove ritrovarci finalmente insieme, nel segno dell’innovazione e di un futuro sostenibile per tutti”. Da parte sua, Luciano Mocci, presidente di Innova Camera, ha detto che “Maker Faire Rome è cresciuta, costantemente, sia nei numeri sia nei contenuti e questo anche nell’ultimo anno, particolarmente difficile per tutti. Di questo ringrazio, in particolare, tutti i nostri partner che condividono con noi passione, lavoro e finalità della manifestazione”.