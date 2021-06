TikTok è l’app di intrattenimento più popolare: 80 milioni di download a maggio

TikTok batte decisamente Facebook: è l’app non di giochi più scaricata al mondo a maggio sia sul PlayStore di Google sia sull’App Store di Apple secondo le ultime rilevazioni di SensorTower, in cui è evidenziato che il social network di origine cinese ha guadagnato la prima posizione anche nel segmento Android, scavalcando Facebook, in testa ad aprile e marzo.

L’app di proprietà di ByteDance è arrivata a 80 milioni di nuove installazioni nel solo mese di maggio: i cittadini brasiliani sono quelli che l’hanno scaricata di più (il 16% del totale), seguiti dai cinesi (12%), che la conoscono come Douyin; secondo gli analisti, le installazioni di TikTok sono aumentate del 35% a maggio rispetto al mese precedente. Tuttavia, i download dell’app sono diminuiti del 29% anno su anno, non raggiungendo il record di 112 milioni di download di maggio 2020.

Nel giugno del 2020, fra l’altro, TikTok è stata bandita in India, il suo principale mercato estero, e ha dovuto affrontare un contraccolpo politico negli Stati Uniti in estate, quando l’allora presidente Trump minacciò di vietare l’app a meno che ByteDance non avesse ceduto le attività americane, con Oracle e Walmart in prima fila per acquistarle: l’amministrazione Biden ha sospeso l’azione legale, anche se la politica statunitense particolarmente prudente nei confronti delle app cinesi non è terminata.

Tornando ai dati di Sensor Tower: sull’App Store, dietro a TikTok, ci sono YouTube e Instagram, mentre WhatsApp e Facebook sono rispettivamente al quinto e al sesto posto; sul Play Store, dietro a TikTok ci sono Facebook, Instagram e WhatsApp e nella Top 10 c’è anche Josh, app per la realizzazioni di brevi video, molto popolare in India.