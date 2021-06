Temptation Island: una tentatrice è fidanzata?

A pochissime settimane dall’inizio di Temptation Island 2021 sono già tante le voci che circolano. Un colpo di scena però ha sconvolto i fan nelle ultime ore.

Le notizie sull’imminente edizione 2021 del seguitissimo docu-reality Temptation Island sono ormai molte. Il conduttore Filippo Bisciglia e la squadra sono pronti a ricominciare il programma televisivo. Ma nelle ultime ore si è diffusa una notizia che ha creato grandi discussioni tra il pubblico.

Com’è noto, sull’isola delle tentazioni in gara ci saranno sei coppie e numerosi tentatori e tentatrici, per dimostrare la stabilità o la fragilità delle coppie. La caratteristica fondamentale di questi ultimi è di essere single e non avere nessun coinvolgimento sentimentale.

Ma nelle ultime ore l’influencer Deianira Marzano ha segnalato sul suo profilo Instagram che una di loro starebbe prendendo in giro la produzione.

Leggi anche: Temptation Island: ex tentatrice paparazzata con un calciatore

La tentatrice sta mentendo alla produzione di Temptation Island?

Mentre Filippo Bisciglia e la sua troupe si preparano alla nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda su Canale 5 a breve, le voci non si fermano e rivelano qualcosa di sconvolgente per i fan.

Una tentatrice, originaria del torinese, sarebbe fidanzata e inoltre non avrebbe rispettato le due settimane di quarantena obbligatoria per motivi legati alla pandemia. Questo ciò che ha affermato l’influencer Deianira Marzano.

Qualche giorno fa sembra che il ragazzo della futura tentatrice di Temptation Island 2021 abbia postato una foto assieme a lei prima che questa raggiungesse Roma e da lì la Sardegna. A quanto sembrerebbe, la coppia ha recentemente eliminato dai propri profili social tutte le foto assieme per mascherare la loro relazione. Ma questo non è bastato a nascondere le prove.

Insomma, nulla sfugge agli occhi dei fan di Temptation Island. Dopo la bufera delle ultime ore ci si aspetta chiarezza sulla questione che ha suscitato grande scalpore.