“scempio-all’acropoli”.-una-strada-di-cemento-divide-la-grecia

«È un crimine contro l’Acropoli», si indigna Despina Koutsoumba presidentessa degli archeologi greci. «Un abuso contro l’eredità culturale del paese», rincara la dose il leader dell’opposizione Alexis Tsipras. La guerra del Partenone infiamma la ripartenza del turismo ad Atene. Oggetto del contendere: i lavori di restauro per 1,5 miliardi della Roccia sacra (sponsorizzati in parte dalla fondazione Onassis) realizzati durante il lockdown e in particolare la nuovissima — e contestatissima — strada di cemento spuntata dal nulla in mezzo ai templi.