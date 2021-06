Quando Mr. Wrong è in diretta su Canale 5?

Mr Wrong puntata di oggi

Quando e a che ora vedere la puntata di Mr Wrong di oggi in diretta su Canale 5? Debutta lunedì 31 maggio 2021 in prima tv per l’Italia la nuova imperdibile soap opera direttamente dalla Turchia.

Dopo infatti il successo di Daydreamer – Le ali del sogno, Mediaset ci regala un’altra romantica storia da vivere durante l’estate della rete.

Parliamo di Mr. Wrong – Lezioni d’amore che, a differenza della programmazione turca dove è formata da 14 episodi di 130 minuti, in Italia arriva con 42 episodi della durata di 45 minuti ciascuno.

Quando vedere quindi tutti gli episodi di Mr Wrong in diretta su Canale 5?

Can Yaman (Ozgur Atasoy) e Özge Gürel (Ezgi Inal) nella soap Mr.Wrong. Credits: Mediaset

Mr Wrong diretta Canale 5

Mr. Wrong va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nel day-time di Canale 5! Ecco di seguito uno specchietto riassuntivo con la programmazione di Mr. Wrong- Lezioni d’amore su Canale 5:

Mr. Wrong in day-time : dal lunedì al venerdì ore 14:45 fino alle 15:37 circa (dal 31 maggio 2021)

: dal lunedì al venerdì fino alle circa (dal 31 maggio 2021) Mr. Wrong in prime-time: prossimamente in prima serata su Canale 5

ATTENZIONE: la programmazione di Mr. Wrong – Lezioni d’amore è soggetta a variazioni!

Mr Wrong Mediaset Infinity

Come fare a guardare Mr Wrong – Lezioni d’amore in diretta se non puoi farlo su Canale 5? Se non riesci a sintonizzarti su Canale 5 nei giorni e negli orari in cui la rete trasmette la soap niente paura.

Devi sapere infatti che gli episodi di Mr. Wrong sono sempre disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Parliamo della piattaforma gratuita targata Mediaset dove guardare in diretta streaming, o recuperare on demand, tutti i titoli in onda nei canali principali della rete.

Riuscire a trovare le puntate di Mr. Wrong in contemporanea con quelle di Canale 5 è davvero facile! Non devi far altro che accedere al sito ufficiale di Mediaset Infinity, selezionare la voce “dirette” e cliccare sulla trasmissione attualmente in onda su Canale 5.

Se ti sintonizzerai all’orario esatto riuscirai a vedere Mr Wrong in contemporanea con la messa in onda di Canale 5.