Maurizio Costanzo, dopo l’addio a Striscia la Notizia: «C’è una verità … »

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, sono state le veline a Striscia la notizia, il famoso tg satirico che va in onda ogni giorno su Canale 5 per ben 900 puntate, il record di tutte le coppie di veline. Non sarò facile il 12 giugno per loro dire addio a Striscia ma ormai il loro tempo è scaduto e saranno rimpiazzate da una nuova coppia di veline.

L’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva a Verissimo

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state ospiti a Verissimo il salotto di canale 5, programma di grandissimo successo condotto da Silvia Toffanin ogni sabato alle 15.00 dove hanno raccontato il loro dispiacere per dover lasciare il programma ma anche la loro voglia di sperimentare cose nuove.

La loro coreografa Manuela Bertolo ha detto loro parole bellissime: «In questi quattro anni avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda» e le due veline, ancora in carica, anche se per pochi giorni, si sono commosse ma, nello stesso tempo, queste parole hanno fatto molto piacere e le hanno gratificate e ripagate di tutto il lavoro svolto con tanta umiltà e sacrifici.

Neaze Silva, la velina bionda ha commentato così: «Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne».

Mentre Shaila Gatta ha detto: «Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi».

Costanzo commenta l’addio delle veline

Un lettore sulla rubrica che Maurizio Costanzo cura sul settimanale Nuovo ha chiesto un parere a Costanzo: come mai queste due veline sono state le più popolari in assoluto e lui ha risposto così: “La risposta è dietro ad una banale verità, ogni successo e popolarità si misurano anche attraverso i social, che sono il punto di riferimento dei giovani”.

Ma poi Maurizio Costanzo ha anche aggiunto: “Striscia ha fatto bene a celebrarle in modo ufficiale”.

Invece, sul confronto con altre veline del passato e su chi sia stato meglio, Maurizio Costanzo ha detto: “E’ anacronistico fare paragoni”.

