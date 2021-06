Love Is In The Air, perché Piril vuole separarare Eda e Serkan?

Leyla avvisa che Serkan e Eda sono sull’uscio nell’episodio 5 della stagione 1. Del resto fa sempre così. Piril si chiede cosa ci faccia Eda con Serkan. Non si capacita che Engin non sappia niente a riguardo… Forse perché sembra che con Engin Bolat abbia più confidenza. Piril vuole separare i due. Love Is In The Air perché Piril vuole separarare Eda e Serkan? Pare che la motivazione sia puramente professionale: con tutti gli impegni che ha non gli servono distrazioni. Sarà davvero così? Potrebbe essere dato che Piril è socia della Art Life, ma dato che la soap ha un titolo che in italiano significa “L’amore è nell’aria” non possiamo non ipotizzare che la ragione possa essere anche un’altra. In Love Is In The Air Piril ostacola Eda e Serkan? L’imprenditore sente che stanno parlando di lui e chiede cosa dovrebbe sapere. Presenta a tutti la sua fidanzata nonché assistente personale. Leyla non si può licenziare, non ancora, anche se lo vorrebbe tanto. Deve insegnare a Eda il lavoro. Divideranno l’ufficio.

Love Is In The Air, episodio 4: Serkan Bolat interpretato da Kerem Bürsin. Credits: Mediaset

Serkan convoca Piril e Engin. Quest’ultimo espone il problema nell’ufficio di Bolat. Il progetto dell’hotel green è saltato. Serkan non capisce: come è possibile? Il cliente era soddisfatto. Il problema è che Kaan ha comprato i lotti. La Art Life avrebbe potuto prenderne qualcuno, ma non avrebbe la maggioranza. Serkan vuole che Piril chiami il cliente e fissi un incontro. Engin chiede a Serkan se stia bene. Si è fidanzato molto velocemente con Eda, mentre con Selin ha temporeggiato a tal punto da non farle mai la proposta. La cosa pare piuttosto strana a Engin. La conversazione è interrotta da Piril che aggiorna i due… Il cliente ha accettato l’incontro.

Leyla mostra a Eda l’archivio. Piril guarda male la “fidanzata” di Serkan, ma Leyla la tranquillizza. Fa così con tutti. È socia dell’azienda, ma Serkan ha sempre l’ultima parola… Sarà per questo che Piril ha un sassolino nella scarpa?