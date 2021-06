londra,-la-spettacolare-piscina-sospesa-tra-due-palazzi-diventa-il-simbolo-delle-disuguaglianze

Spread the love

LONDRA – La piscina di Londra che ha conquistato il mondo online qualche giorno fa è anche quella della discordia. Stiamo parlando della Sky Pool, ovvero la spettacolare piscina trasparente sospesa tra due palazzi di Londra, nel quartiere centro-meridionale di Nine Elms, di fianco alla nuova, avveniristica ambasciata americana. La Sky Pool è diventata famosa in tutto il mondo a inizio settimana grazie a un video della Bbc da un elicottero, in cui si vedevano i felici bagnanti sospesi nel vuoto, ad un’altezza di circa 45 metri, mentre si rilassavano al sole durante i giorni più caldi del 2021 visti sinora a Londra e nel resto del Paese.